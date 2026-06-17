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В Славянске из-за ударов РФ погибли трое гражданских, более 100 домов повреждены — прокуратура
Российские войска 16 июня дважды атаковали Славянск в Донецкой области управляемыми авиабомбами: в результате ударов погибли трое мирных жителей, еще пять человек получили ранения.
В результате двух российских авиаударов по Славянску в Донецкой области 16 июня погибли трое мирных жителей, еще пять человек получили ранения, повреждены по меньшей мере 117 частных домов.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура .
По данным следствия, первый удар российские войска нанесли в 16.15 по частному сектору города, применив авиабомбу ФАБ-250 с модулем УМПК. В результате атаки в собственном доме погибла 81-летняя женщина. Ее муж получил контузию.
Менее чем через два часа, около 18:00, оккупанты повторно атаковали населенный пункт. В результате второго удара смертельные ранения получили двое местных жителей в возрасте 36 и 37 лет. Еще четверо гражданских получили травмы.
Стражи порядка отмечают, что окончательные последствия обстрелов еще устанавливают. В настоящее время известно о повреждении не менее 117 частных жилых домов.
При процессуальном руководстве Славянской окружной прокуратуры возбуждены уголовные производства по факту военных преступлений по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что ранее россияне атаковали областной центр: есть погибший и раненые