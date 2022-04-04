В Славянске мужчину арестовали за публикацию позиций ВСУ в Telegram

Злоумышленник обозначил на Google-карте месторасположение военных подразделений ВСУ и опубликовал это изображение.
В Славянске в Донецкой области задержали мужчину, который в соцсетях опубликовал информацию о позициях ВСУ.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
30 марта 2022 г. злоумышленник обозначил на Google-карте одного из населенных пунктов Донецкой области месторасположение военных подразделений ВСУ. Изображение по указанной локации он распространил в одном из Telegram-каналов.
При этом подозреваемый сделал сообщение в комментариях, добавив информацию о маршруте передвижения военнослужащих, не публиковавшуюся в открытом доступе Генштабом ВСУ.
Мужчину задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.
Ранее в Лисичанске задержали информатора армии РФ, корректировавшего огонь оккупантов.
Читайте также:
- Передавали информацию врагу и пытали украинцев: СБУ разоблачила коллаборантов в четырех областях Украины
- В Днепропетровской области задержали пять информаторов России
- Работал на оккупантов: в Ровенской области диверсанта отправили на 13 лет за решетку