В Славянске неизвестный застрелил полицейского и сбежал

В Славянске неизвестный застрелил полицейского

В Славянске Донецкой области неизвестный убил полицейского во время проверки документов. Нападавшего ищут.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

«Событие произошло в четверг, 19 марта, около 11.30. Во время проверки документов у подозрительного мужчины тот открыл огонь по наряду полиции. От полученных огнестрельных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко, старший участковый офицер полиции отдела полиции №4 Краматорского районного управления полиции», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что злоумышленник сбежал. Продолжаются меры по его задержанию.

На месте работают все профильные службы.

Напомним, 27 января в Черкасской области во время задержания подозреваемый в убийстве открыл огонь по правоохранителям, в результате чего погибли четверо полицейских. Злоумышленника ликвидировали на месте. Глава Нацполиции Иван Выговский выразил соболезнования семьям погибших.