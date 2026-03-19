В Славянске неизвестный застрелил полицейского и сбежал
Во время проверки документов мужчина открыл огонь по наряду полиции. Один из полицейских погиб на месте.
В Славянске Донецкой области неизвестный убил полицейского во время проверки документов. Нападавшего ищут.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
«Событие произошло в четверг, 19 марта, около 11.30. Во время проверки документов у подозрительного мужчины тот открыл огонь по наряду полиции. От полученных огнестрельных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко, старший участковый офицер полиции отдела полиции №4 Краматорского районного управления полиции», — говорится в сообщении.
В полиции добавили, что злоумышленник сбежал. Продолжаются меры по его задержанию.
На месте работают все профильные службы.
Напомним, 27 января в Черкасской области во время задержания подозреваемый в убийстве открыл огонь по правоохранителям, в результате чего погибли четверо полицейских. Злоумышленника ликвидировали на месте. Глава Нацполиции Иван Выговский выразил соболезнования семьям погибших.