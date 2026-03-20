В Славянске объявили принудительную эвакуацию детей: список адресов

В Славянске объявили принудительную эвакуацию несовершеннолетних / © facebook/Павел Кириленко

Реклама

Сохранение жизни и здоровья молодых украинцев остается абсолютным приоритетом в условиях жестоких боевых действий. Именно поэтому из наиболее уязвимых для вражеских атак районов Славянска на Донетчине детей будут вывозить принудительно, ведь они не способны самостоятельно принимать решения об эвакуации .

О подписании соответствующего приказа сообщил начальник Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин в своем официальном Telegram-канале.

С каких адресов будут вывозить детей

По словам главы ОВА, приказ уже передан на согласование в Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий Кабмина. Под принудительную эвакуацию подпадают несовершеннолетние жители таких улиц и переулков:

Реклама

Улицы: Вячеслава Чорновола, Мироновская, Карпатская, Шахтерская, Орденоносцев, Лисичанская, Попова, Нарвская, Ростовская, Таганрогская, Пирогова, Степная, Селезновская, Широкая, Пасха, Крестьянская, Левобережная, Вербова, Макеев. Курортная, Сечевая, Молдавская, Энергетиков, Подольская (Подольская), Азовская, Б. Гринченко.

Въезды: Вячеслава Чорновила, Криничный.

Переулки: Мироновский, Карпатский, Шахтерский, Янтарный, Г. Тимофеева, Райгородский, Левобережный, Широкий, А. Соловьяненко, Крестьянский.

Ситуация на фронте в Донецкой области

Необходимость таких радикальных шагов по спасению населения продиктована очень сложной ситуацией на передовой. Как отмечают аналитики проекта DeepState, российские оккупационные войска продолжают давить на оборонные рубежи ВСУ и недавно продвинулись в районах трех населенных пунктов Донбасса: в селе Резниковка, а также вблизи Покровска и села Новомарково.

В целом, армия РФ ведет наступательные действия на большинстве участков фронта — от севера Сумщины до юга Запорожской области. Эксперты предупреждают , что враг существенно наращивает интенсивность атак и накапливает ресурсы для масштабной весенне-летней кампании.

Горячей точкой остается Донецкая область, в частности Покровское направление. По данным Института изучения войны (ISW), россияне имели частичное продвижение в районе Лимана и Покровска (вблизи Новоселовки и севернее Уюта). На этом участке оккупанты массово применяют мототехнику, десятки единиц которой ежедневно уничтожают ВСУ. Только за последнее время украинские защитники остановили здесь 54 штурмовых действия агрессора, а тяжелые бои шли в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Мирноград и Покровск.