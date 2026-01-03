В Славянске остаются почти 5 тысяч детей - глава МВА

Славянск / © facebook/Павел Кириленко

Реклама

В Славянске Донецкой области по состоянию на начало января остаются около 50 тысяч гражданских жителей, из них около 4 800 — дети. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях, - пишет " Общественное ".

По его словам, до начала полномасштабного вторжения России в городе проживало около 100 тысяч человек. Во время активных боевых действий в 2022 году население сократилось до примерно 18 тысяч человек из-за массовых эвакуаций. С тех пор количество жителей постепенно меняется, однако отток людей продолжается.

Глава МВА отметил, что после новогодних праздников часть жителей планирует выезд из Славянска из-за постоянных обстрелов и ситуации безопасности. Из-за прекращения железнодорожного сообщения из Славянска и Краматорская эвакуация происходит через Барвенково в Харьковской области — собственным транспортом, автобусами или с помощью волонтеров.

Реклама

Вадим Лях также сообщил, что на 2 января в городе нет критических проблем с электроснабжением, водой, газом и теплом, а коммунальные службы работают в штатном режиме.

В то же время ситуация в Донецкой области остается напряженной: российские войска продолжают обстрелы населенных пунктов области, в том числе с использованием беспилотников.