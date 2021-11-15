В Славянске по центру города пронесся "дух Нового года" в одних плавках: полуголого бегуна задержали (видео)

Мужчина бегал в красном белье по центру города.

В Славянске Донецкой области мужчина бегал по городу почти голый – в одних красных плавках. Беготню жителя оперативно прекратили правоохранители.

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Видео, как полуголый бегун мчится по улицам Славянска, выложили в Сети.

" В Славянске пронесся дух Нового года. Но потом его задержали", — лаконично подписали видео его авторы.

Пользователи в Сети прокомментировали увиденное:

Испугал сегодня меня этот человек. Пробежал мимо и что-то о пауках бормотал.

Может, после второй прививки штырит.

Олень отставшего Деда Мороза.

Парню помощь нужна.

Отмечается, что очевидцы вызвали стражей порядка, и те быстро нейтрализовали "духа Нового года".

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