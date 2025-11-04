В Славянске погибла волонтер, которая заботилась о животных: подробности

Волонтер Елена Полынина, погибшая в Славянске

В Славянске 30 октября во время российских обстрелов погибла волонтер Елена Полынина. Женщина помогала бездомным животным на прифронтовых территориях.

Об этом сообщают в организации U-Hearts.

Россияне цинично убили волонтер, которая именно взяла корм и уехала кормить животных. По городу противник ударил из РСЗО. Кроме Елены, жертвами РФ стали еще два человека.

Обстрел Славянская 30 октября

Что известно о девушке

Как отмечается, после начала полномасштабного вторжения Елена с семьей уехала из Славянска в Луцк. Девушка положила начало волонтерской деятельности — отправляла гуманитарную помощь на Донетчину. Со временем семья переехала в Киев. Но позже таки вернулась домой, чтобы заботиться о заброшенных собаках и котах.

Волонтер Елена, погибшая в Славянске

Елена — это человек, постоянно рисковавший своей жизнью под обстрелами ради тех, кого некому защитить.

В U-Hearts отреагировали на смерть волонтерки с грустью и болью потери.

«Елена спасала жизнь до самого конца. Ее доброта, преданность и любовь к животным останутся примером для всех, кто продолжает это дело. Наши искренние соболезнования ее семье — мужу Андрею, дочерям и отцу. Память об Елене будет жить у тех, кого она защищала, и в сердцах всех, кто знал ее добро», - отметили в U-Hearts.

Ранее в Донецкой области в результате российской атаки погибла волонтер из Великобритании. Речь идет о 69-летней Энни Льюис Марффи.

Женщина прибыла в Украину в июне 2025 года. Она привезла джип, заполненный запасами для охваченной войной Украины. Уже через несколько дней ее убили россияне.

К сожалению, ее тело не могут эвакуировать из-за постоянных обстрелов.