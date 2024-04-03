В следующие выходные пыль из Сахары снова накроет Европу: какие регионы Украины заденет

По данным французского метеоролога, 7 апреля пыль из Африки достигнет в частности, северо-западной части Украины.

Следующими выходными, 6 и 7 апреля, в Европу снова придет теплый воздух с севера Африки с мелкой пылью из Сахары.

Об этом сообщает французское издание BFMTV.

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"С таким динамичным приходом воздуха с юга, напрямую из Африки, возвращение песка в небо Франции выглядит неизбежным", – заявил метеоролог Гийом Сеше.

Также он опубликовал карту, на которой указано, что 7 апреля пыль из Африки снова накроет страны Западной Европы, Чехию, Польшу, частично Словакию, а также северо-западную часть Украины.

Notre pays doit se préparer à un nouvel afflux massif de poussières de #sable en provenance du #Sahara ! Les concentrations s'annoncent importants ce week-end des 6 et 7 avril 2024. Notre article ➡️ http://t.co/wTf5agq3L5 — Guillaume Séchet (@Meteovilles) 2 апреля 2024

В зависимости от погоды, песок в небе и отложения, например, на автомобилях могут быть более или менее заметны.

По словам французского метеоролога, большое количество пыли может "ослабить солнечные лучи и способствовать образованию плотной завесы облаков, что, вероятно, замедлит повышение температуры".

Пыль из Сахары над Украиной

Напомним, в субботу, 31 марта, пыль из африканской пустыни накрыла Прикарпатье. Метеорологи предупреждали об ухудшении качества воздуха и других необычных явлениях.

Уже на следующий день пыль охватила значительную часть Европы и добралась почти до всей территории Украины. 2 апреля пустынная пыль, принесенная южными ветрами, все еще зависала в воздухе над Украиной.

Метеорологи объяснили, опасна ли эта пыль для здоровья украинцев.