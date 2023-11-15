В Словакии перевозчики вслед за Польшей пригрозили заблокировать границу с Украиной: какие условия выдвигают

Словацкие компании требуют вернуть обязательные разрешения для перевозчиков из Украины.
Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) грозится заблокировать украинским перевозчикам пересечение границы со своей стороны, если Европейская комиссия не вернет выдачу коммерческих разрешений на перевозку в пределах Евросоюза.
Об этом говорится в письме, которое глава UNAS Станислав Скала направил в Министерство транспорта Словакии.
UNAS утверждает, что министерство долго не обращает внимания на грузовые перевозки и полностью игнорирует проблему.
“Мы хотели бы пригласить вас на встречу, на которой обсудить проблемы с украинскими перевозчиками, которые не нуждаются в разрешениях на перевозку. Хотим отметить, что словацкий грузовой транспорт стоит на коленях. Как видите, польские перевозчики блокируют свои границы, потому что имеют такую же проблему, как и наши перевозчики», — отмечается в письме.
Как сообщают словацкие медиа, на восточной границе Словакии, в частности, на пограничном переходе "Вишнее Немецкое-Ужгород" уже наблюдается значительное накопление грузовиков, которые едут в Украину. В приоритете остаются грузовые перевозки скоропортящихся продуктов, животных и гуманитарной помощи, при этом водители должны предъявить необходимые документы на перевозимый груз.
По подсчетам Словацкой ассоциации транспортных компаний CESMAD Slovakia, в связи с полномасштабным военным вторжением РФ в Украину и блокированием портов в Черном море трафик украинских грузовиков через Словакию за последние полтора года вырос в 6-8 раз.
Напомним, 6 ноября на границе началась забастовка польских перевозчиков. Сообщалось о блокировании движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Гребенное".
Из-за забастовки польских перевозчиков очереди на границе постоянно растут.
Раньше мы писали, кому выгодна блокировка границы в Польше.
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