В Словакии перевозчики вслед за Польшей пригрозили заблокировать границу с Украиной: какие условия выдвигают

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) грозится заблокировать украинским перевозчикам пересечение границы со своей стороны, если Европейская комиссия не вернет выдачу коммерческих разрешений на перевозку в пределах Евросоюза.

Об этом говорится в письме, которое глава UNAS Станислав Скала направил в Министерство транспорта Словакии.

UNAS утверждает, что министерство долго не обращает внимания на грузовые перевозки и полностью игнорирует проблему.

“Мы хотели бы пригласить вас на встречу, на которой обсудить проблемы с украинскими перевозчиками, которые не нуждаются в разрешениях на перевозку. Хотим отметить, что словацкий грузовой транспорт стоит на коленях. Как видите, польские перевозчики блокируют свои границы, потому что имеют такую же проблему, как и наши перевозчики», — отмечается в письме.

Как сообщают словацкие медиа, на восточной границе Словакии, в частности, на пограничном переходе "Вишнее Немецкое-Ужгород" уже наблюдается значительное накопление грузовиков, которые едут в Украину. В приоритете остаются грузовые перевозки скоропортящихся продуктов, животных и гуманитарной помощи, при этом водители должны предъявить необходимые документы на перевозимый груз.

По подсчетам Словацкой ассоциации транспортных компаний CESMAD Slovakia, в связи с полномасштабным военным вторжением РФ в Украину и блокированием портов в Черном море трафик украинских грузовиков через Словакию за последние полтора года вырос в 6-8 раз.

Напомним, 6 ноября на границе началась забастовка польских перевозчиков. Сообщалось о блокировании движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Гребенное".

Из-за забастовки польских перевозчиков очереди на границе постоянно растут.

Раньше мы писали, кому выгодна блокировка границы в Польше.

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