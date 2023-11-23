В Словакии заявили, что. не допустят блокады границы с Украиной, как это произошло в Польше

В правительстве Словакии заверили, что не поддерживают блокировку границы.

Государственный секретарь Министерства транспорта Словакии Дениса Жилакова заявила, что власти не допустят блокировки украинской границы по примеру, как это сделали в Польше и Венгрии.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Он заявил, что провел разговор Жилаковой о возможном блокировании границы с Украиной со стороны перевозчиков.

“Словацкие коллеги подтвердили, что не поддерживают блокировку границы. Особенно когда речь идет о единственном грузовом пункте со Словакией – «Ужгород – Вишне-Немецкое». То есть это прямой риск потерять грузовое автомобильное сообщение между нашими странами”, – сообщил Деркач.

Он отметил, что словацкие коллеги заверили, что проведут консультации с Министерством внутренних дел для предотвращения блокировки границы.

Также он заявил, что тезис о нарушении украинскими водителями условий соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС не подтверждается. Это доказала последняя проверка украинских грузовиков в Словакии.

Коротко: никаких серьезных нарушений обнаружено не было. Большинство из проверенных грузовиков следовали транзитом в другие страны. Ни один украинский водитель действующее законодательство не нарушил, нашли только один случай с временем труда и отдыха. В случае, если будут представлены факты нарушений – мы готовы их рассматривать и говорить предметно”, – подытожил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что в ГНСУ ответили, как повлияет блокада границы с Польшей на проезд автобусов и частных автомобилей.

Кроме того, мы ранее информировали, что польские перевозчики расширяют блокаду на границе с Украиной.

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