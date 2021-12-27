В Словакию — вплавь: в Закарпатье нигериец едва не погиб в ледяной воде

Выбраться на берег самостоятельно нигериец не смог. Иностранца вытаскивали из воды пограничники, которые нашли ему сухую одежду и обувь.
На Закарпатье, вблизи границы со Словакией, пограничники вытащили из воды нигерийца, попытавшегося переплыть реку Уж.
Об этом информирует Госпогранслужба.
Нарушитель успел перелезть через заградительный забор и хотел преодолеть границу вплавь. Заметив пограничников, нигериец, не раздумывая, прыгнул в холодную воду. Однако глубина реки и скорость течения оказались не такими, как он думал. Доплыть до противоположного берега в такое время года ему было совершенно не по силам.
Нарушитель попытался вернуться назад, но выбраться на берег самостоятельно не смог. Иностранца вытаскивали из воды пограничники, которые нашли ему сухую одежду и обувь. Никаких документов у него с собой не было.
Мужчина рассказал, что он является гражданином Нигерии. Некоторое время он работал в Харькове дворником, а затем решил в поисках лучшей жизни попасть в ЕС.
Ранее на Закарпатье в заброшенной школе задержали 8 афганцев, которые заплатили $9 тысяч, чтобы попасть в ЕС.
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