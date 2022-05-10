В сложные, кризисные моменты от мудрости одного человека зависело будущее целой страны – Зеленский о Кравчуке

В сложные, кризисные моменты от мудрости одного человека зависело будущее целой страны – Зеленский о Кравчуке

Леонид Макарович знал, чего стоит свобода, и всем сердцем хотел для Украины мира, отметил президент.

Сегодня умер первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук. Он был не просто политиком. И даже не просто исторической фигурой. Он был тем человеком, который умел найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы.

Особенно это важно в сложные, кризисные моменты. Когда от мудрости одного человека может зависеть будущее всей страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 10 мая.

"Леонид Макарович проявил именно такую свою мудрость в конце 1980 года, когда возникало украинское движение. Он блестяще прошел 1991 год, и это только сейчас может выглядеть, словно тогда ему было просто. И что бы ни было потом, Леонид Кравчук всегда оставался с Украиной", - сказал президент.

Возможно, именно благодаря своей мудрости он был по-особенному веселым, отметил Зеленский.

"Всегда ценил жизнь, каждую ее минуту. Но и всегда находил далеко не одну минуту, чтобы помочь разобраться и чтобы дать совет. И в частности, за это я ему лично благодарен", — добавил он.

Зеленский напомнил, что Кравчук ребенком пережил Вторую мировую войну, пережил оккупацию. Леонид Макарович знал, чего стоит свобода. И всем сердцем хотел для Украины мира.

"Я уверен, мы это реализуем. Достигнем нашей победы и нашего мира. Вечное уважение и память первому президенту независимой Украины! Вечная память всем, кто защищал Украину! Слава Украине!", — подытожил президент.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 76-го дня войны

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