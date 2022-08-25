На случай чрезвычайных ситуаций на ЗАЭС: в Запорожье обсудили планы эвакуации

В Запорожье 25 августа провели совещание по подготовке эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций на Запорожской АЭС.

Глава ОВА Александр Старух сообщил, что власти разработали несколько планов, рассчитанных на временно оккупированные и на подконтрольную Украине территории.

Об этом идет речь в сообщении Запорожской ОВА.

"Мы должны четко понимать свои возможности. Поскольку в случае реальной опасности от действий российских захватчиков уже не будет времени рассуждать, необходимо будет четко придерживаться предварительно утвержденного плана действий", – сказал Старух.

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Он также сообщил, что в случае необходимости будут применены все возможные системы оповещения.

Чиновники также работают над механизмами, которые должны помочь людям на подконтрольной Украине территории области и оккупации. Профильные подразделения занимаются проработками точек сбора в случае эвакуации гражданских.

Напомним, 25 августа впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от сети. Все из-за пожаров на золоотвалах ТЭС рядом с ЗАЭС.

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