В каком случае повестка без подписи начальника ТЦК считается действующей

Независимо от способа доставки повестки имеют одинаковую юридическую силу.
Подпись начальника ТЦК не обязательна в бумажном варианте повестки, если использована КЭП (квалифицированная электронная подпись).
Об этом заявил начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало в интервью "Суспільному".
"Повестки не претерпели существенных изменений. Теперь их можно распечатать через автоматизированную систему "Оберіг". Повестка может быть без подписи, с электронной подписью. Теперь не обязательно, чтобы начальник районного ТЦК собственноручно подписал повестку", – сказал Монукало.
Он подчеркнул, что независимо от способа доставки повестки имеют одинаковую юридическую силу.
По словам представителя ТЦК, повестки, подписанные с помощью квалифицированной электронной подписи, могут направляться на предприятие. Далее уполномоченные лица раздадут их работникам.
При каких условиях повестка считается врученной
Повестка считается врученным, а человек уведомлен, если:
- на предприятие поступает распоряжение и руководитель должен получить повестку работника под подпись.
- во время патрулирования по улицам или в местах сбора людей сотрудники ТЦК останавливают человека на основании проверки его военно-учетных документов и вручают повестку.
- повестка направляется через "Укрпочту", заказным письмом с уведомлением явиться в ТЦК.
Раньше мы писали, какие будут последствия, если не забрать повестку из почтового ящика.
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