В случае проведения парламентских выборов в Раду прошло бы шесть партий, лидер неизменен — опрос

На втором месте – партия "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент Порошенко.

Провластная партия "Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий среди украинцев в случае проведения парламентских выборов. За эту политическую силу готовы отдать свой голос 15% всех опрошенных или 23% тез, кто примет участие в выборах и определились, за какую партию будут голосовать.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова, проведенного 11-17 ноября 2021 года.

Следует отметить, что такие цифры несколько выше предыдущего периода, когда уровень поддержки "слуг" составлял 18% (согласно результатам опроса группы "Рейтинг", проведенного 10-13 ноября). В то же время, по сравнению с октябрьским рейтингом Центра Разумкова уровень поддержки "СН" существенно не изменился.

На втором месте среди симпатий и доверия – партия "Европейская солидарность", за которую готовы отдать свой голос соответственно 12% и 19% опрошенных. За партию "Оппозиционная платформа — За жизнь" — соответственно 9% и 13%, ВО "Батькивщина" — соответственно 7% и 9%, за "Партию Дмитрия Разумкова" — соответственно 5% и 7%, партию "Сила и честь" — соответственно 4% и 6%.

Другие партии пока не проходят в Раду, поскольку имеют поддержку меньше проходного барьера в 5%. Так, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" готовы проголосовать 3% и 4%, за партию "Наши" — соответственно 3% и 4%, за ВО "Свобода" — соответственно 2% и 3,5%, Радикальную партию Олега Ляшко — соответственно 2,5% и 3%, "Партию Сергея Притулы" — соответственно 2% и 2%, партию "Гражданская позиция" — соответственно 1% и 1,5%, партию "УДАР Виталия Кличко" — соответственно 1% и 1%, "Партию Шария" — соответственно 1% и 1%, за каждую из других политических сил — менее 1% избирателей.

Также в исследовании отмечается, что по сравнению с октябрем 2021 года на статистически значимом уровне возросла электоральная поддержка партии "Европейская солидарность" (с 10% до 12% среди всех опрошенных) и ВО "Свобода" (с 1% до 2%). Уровень электоральной поддержки других политических партий не изменился на статистически значимом уровне.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 17 ноября 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.