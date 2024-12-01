В случае успеха в Курахово враг бросит свободные ресурсы для окружения наших сил – военный

Если враг будет успешным в Курахово, он бросит свободные силы для окружения наших сил. Сейчас оккупанты усиленно штурмуют Романовку и Ильинку.

Об этом сообщил командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

"В Романовку враг залетает на БТР, выбрасывает мясо и уходит, в Ильинке штурмуют преимущественно силы пехоты, применяя лобовые штурмы против наших позиций", — пояснил он.

Определенная целесообразность удержания этих позиций есть, констатировал военный, но до определенного момента.

"В случае успеха в Курахове, враг бросит свободные силы для окружения наших сил. Также следует обратить внимание на то, что сейчас плохая погода, которая ограничивает передвижение по полевым дорогам", — заключил Бунятов.

Напомним, российские захватчики за прошедшие сутки оккупировали населенный пункт Берестки, что на Донбассе. Кроме того, аналитики сообщили, что враг продвинулся в районе нескольких других населенных пунктов.

Читайте также: