В "Слуге народа" назвали два варианта для завершения войны на Донбассе

В "Слуге народа" назвали два варианта для завершения войны на Донбассе

Рассматриваются прямые переговоры с Путиным и привлечение США.

Украина рассматривает два потенциально возможных сценария мирного урегулирования войны на Донбассе. У власти есть два варианта, каждый из которых состоит только из переговоров.

Об этом сообщает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамии во время итоговой пресс-конференции 21 декабря.

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По его словам, после проведения переговоров в "нормандском формате" наблюдается "застой", а в настоящее время существует угроза полномасштабного вторжения со стороны России.

В связи с этим сейчас стратегией власти является деэскалация и переформатирование "нормандского формата" с присоединением туда США или создание новой площадки с участием Штатов.

"У нас есть два варианта: один формат – это прямые переговоры с Путиным по этой ситуации и второй формат – добавление Соединенных Штатов Америки в "нормандский" или какой-то другой формат, где будут привлечены США. Сейчас это в активной фазе обсуждения", — пояснил нардеп.

В то же время, как отметил Арахамия, переговоры с РФ ведутся всеми странами-партнерами Украины.

"Как США обсуждают это с Россией, так и мы обсуждаем это со своими партнерами, и со США. Здесь так много сторон, что я, к сожалению, не могу давать никаких дат... Однако у нас внутренний дедлайн стоит — это конец первого квартала 2022 года", — сказал Арахамия.

Напомним, 21 декабря во время общения с журналистами после общего совещания послов в государственной резиденции "Синегора" президент Украины Владимир Зеленский напомнил об инициативах Украины по прекращению войны и мирному урегулированию на Донбассе и заявил о готовности к переговорам в любых форматах с участием Российской Федерации .

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