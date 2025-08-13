ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
929
Время на прочтение
1 мин

В "Слуге народа" предлагают разрешить выезд за границу еще одной категории мужчин

Мужчины, имеющие отсрочку от мобилизации, могут получить возможность выезжать за границу.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук
Пересечение границы во время мобилизации 2025

Пересечение границы во время мобилизации 2025 / © ТСН.ua

Народный депутат от «Слуги народа» Галина Янченко предложила разрешить выезд за границу не только для молодежи, но и для тех, кто имеет отсрочку от мобилизации.

Об этом нардеп написала в Facebook.

«По мне, то можно снимать запрет (о выезде за границу — ред.) полностью. Например, для всех, у кого есть основания для отсрочки, военнослужащим, которые уволились, и тому подобное», — предложила Галина Янченко.

«Судебно-юридическая газета» напоминает, что в настоящее время запрет выезда действует не только для мужчин, но и для женщин, которые не являются военнообязанными. Это женщины-госслужащие, судьи, руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления. О них депутат не упоминала.

Также в начале августа 2025 года Совет судей Украины обращался к премьеру Юлии Свириденко по поводу того, чтобы разрешить женщинам, работающим в судебной системе, свободное пересечение границы.

Напомним, что президент Зеленский поручил упростить пересечение границы для молодых украинцев от 18 до 22 лет.

