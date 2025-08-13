В "Слуге народа" предлагают разрешить выезд за границу еще одной категории мужчин

Пересечение границы во время мобилизации 2025 / © ТСН.ua

Народный депутат от «Слуги народа» Галина Янченко предложила разрешить выезд за границу не только для молодежи, но и для тех, кто имеет отсрочку от мобилизации.

Об этом нардеп написала в Facebook.

«По мне, то можно снимать запрет (о выезде за границу — ред.) полностью. Например, для всех, у кого есть основания для отсрочки, военнослужащим, которые уволились, и тому подобное», — предложила Галина Янченко.

«Судебно-юридическая газета» напоминает, что в настоящее время запрет выезда действует не только для мужчин, но и для женщин, которые не являются военнообязанными. Это женщины-госслужащие, судьи, руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления. О них депутат не упоминала.

Также в начале августа 2025 года Совет судей Украины обращался к премьеру Юлии Свириденко по поводу того, чтобы разрешить женщинам, работающим в судебной системе, свободное пересечение границы.

Напомним, что президент Зеленский поручил упростить пересечение границы для молодых украинцев от 18 до 22 лет.