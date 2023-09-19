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В "Слуге народа" предлагают заключенным крутить педали и производить электричество — законопроект

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В "Слуге народа" предлагают заключенным крутить педали и производить электричество — законопроект

В Совете заключенным крутить педали и производить электричество / Фото: Associated Press

Законопроект откроет альтернативные возможности для наполнения энергетической системы.

В пятницу, 15 сентября, в Верховной Раде зарегистрировали один из креативных законопроектов под номером 10057. Его цель состоит в том, чтобы мотивировать 50 тыс. заключенных генерировать электроэнергию через велогенарационные установки.

Об этом сообщил в Сети народный депутат Сергей Гривко.

Он рассказал, что если законопроект примут, то в течение месяца они будут выполнять нормы, определенные Министерством Юстиции.

"Срок заключения уменьшится на 3 дня, но не более 10 месяцев в год. То есть за год заключенный может уменьшить на 30 дней срок заключения. Что повлияет прямо на экономию по его содержанию – примерно до 8% (до 200) млн в грн)", — говорится в сообщении.

По словам депутата, этим законопроект откроет альтернативные возможности для наполнения энергетической системы, которые можно имплементировать в активный спорт, спортивные залы и другие структуры.

"Было бы круто увидеть тренажерный зал, который генерирует электроэнергию. Чтобы создать что-то новое, нужно действовать решительно, настойчиво, креативно и по-другому! Все ресурсы ради победы", — добавил Гривко.

Между тем власти Прикарпатья заявляют, что информация о запрете госпитализаций жителей области без согласования с территориальным центром комплектования не соответствует действительности.

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Дата публикации
Просмотры
642
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