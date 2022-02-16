В "Слуге народа" рассказали, какие санкции будут ожидать нардепов, выехавших из Украины

В "Слуге народа" рассказали, какие санкции будут ожидать нардепов, выехавших из Украины

Глава фракции "Слуга народа" предположила, что закон может запретить нардепам покидать пределы Украины в критический период.

Народных депутатов, которые решат вылететь за границу, вероятно, не будут выпускать из страны.

Об этом в интервью ТСН.ua заявила руководитель партии и заместитель главы фракции "Слуга народа" в ВР Елена Шуляк.

Так, по ее словам, законопроектом можно предусмотреть все необходимые законные механизмы, чтобы остановить нардепов от выезда из Украины.

"Конечно, мы хотим, чтобы это был конституционный закон. Можно найти способы прописать его таким образом, чтобы он полностью соответствовал требованиям законодательства", — подчеркнула Шуляк.

Глава фракции "Слуга народа" предположила, что закон может запретить нардепам покидать пределы Украины в критический период.

"Когда будет прецедент, при необходимости таможенники просто не выпустят за границу, например народных депутатов, которые решили где-то вылететь, когда они нужны здесь принимать необходимые решения", — сказала Шуляк.

Кроме того, депутат отметила, что не все депутаты, подозреваемые в выезде из Украины, на самом деле покинули страну.

"На днях о нашем коллеге Александре Аликсийчуке написали, мол, его нет в стране. Потом еще 25 других медиа перепечатывали эту информацию. А он в это время сидит на фракции в ОПУ, а в СМИ несется, что он уехал", — рассказала Шуляк.

Напомним, ранее в СМИ распространилась информация о том, что около 20 нардепов вылетели из Украины на частных самолетах. После этого Владимир Зеленский установил дедлайн нардепам и олигархам на возвращение в Украину, потому что "иначе будут серьезные выводы". Впоследствии глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что находящиеся за рубежом народные депутаты Украины начинают возвращаться в Украину.

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