В "Слуге народа" заявили, что выехавшие за границу "уже политически не украинцы"

Те, кто больше шести месяцев пробыл за границей, не могут политически называться «украинцами».

Об этом в интервью «Телеграфу» заявил народный депутат от фракции «Слуга народа», член комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Олег Дунда. Он объяснил, почему, по его мнению, такие граждане лишились морального права политически называться «украинцами».

По его словам, с точки зрения законодательства, украинец, находившийся за пределами Украины более шести месяцев, теряет право быть избранным. Это часть политических прав.

«Во-вторых, большая проблема связана с тем, что у наших людей есть хорошие способности ассимилироваться. Пускают корни очень быстро и становятся „французами“ или „поляками“. Как правило, если украинец три года живет не в Украине, начинает выпадать из украинского информационного поля. Ему уже очень тяжело понять, а что происходит и какими проблемами живет страна? Как они решаются? — говорит нардеп.

По мнению Дунды, если украинец уехал в 2022 и не вернулся, то Украина, в его понимании, это страна образца 2022-го. А в это время остающиеся здесь граждане борются за независимость, воюют (в тылу или на фронте) и меняются. Так что с каждым годом этот разрыв будет только увеличиваться.

«Например, канадцы украинского происхождения, старой диаспоры, посещающие Украину. Когда начинаешь с ними разговаривать, видишь, что они Украину себе представляли по-другому. И они очень удивлены тому, что увидели. И мало что нас объединяет, кроме знания украинского языка и, возможно, украинской истории. С точки зрения политического сознания мы совершенно разные», — считает «слуга».

По словам депутата, выезд многих украинцев за границу во время войны был бы для Киева хорошим ресурсом для влияния на местные политические элиты. Но за последние годы видно очень мало этих проявлений.

«Ведь украинцы, к большому сожалению, быстро ассимилируются и погружаются в местные дела, проблемы. Им уже не до митингов и протестов. И 99% из них боятся выходить на митинги и протесты, потому что хотят остаться в Европе. Но если твои интересы сконцентрированы уже во Франции, ну какой ты украинец? Ты уже француз украинского происхождения, поляк, венгр украинского происхождения. Твои интересы уже в этом обществе, а не в Украине», — говорит член комитета по организации государственной власти.

Олег Дунда прокомментировал данные социологов по поводу пребывания украинцев в Польше.

«Если в первый год полномасштабной войны большое количество украинцев готово было вернуться, то с каждым годом этот процент падает. И это ясно. Люди пустили корни. Они уже там», — подытожил нардеп.

