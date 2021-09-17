В Смеле мужчина пытался зарезать себя на улице и нападал на полицейского

Мужчину с ножом успокаивали двое прохожих.
В Смеле Черкасской области мужчина пытался покончить с собой на улице города. Ему пытался помочь патрульный, но мужчина бросался с ножом и на него.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Черкасской области.
В городе Смела мужчина достал кухонный посреди улицы и вонзил себе в живот. Полицейский, который шел по улице, сразу бросился на помощь, но гражданин достал нож и начал размахивать им. К патрульному присоединился еще один полицейский и им удалось скрутить мужчину и вызвать медиков.
Сейчас спасенного прооперировали, угрозы его жизни нет.
Напомним, что в России 19-летняя учительница напала с ножом на 17-летнего студента колледжа. Как оказалось, конфликт возник на почве ревности.