В Смеле произошел конфликт между беременной и заместителем главы ТЦК: детали

В Смеле в Черкасской области произошел конфликт беременной Веры Босой-Иваненко с заместителем начальника РТЦК и СП Николаем Гетьманом. Из-за стресса у женщины ухудшилось самочувствие и возникла угроза выкидыша.

Об этом сообщает "Суспильне Черкассы".

У жительницы Смелы Босой-Иваненко 4 октября возник конфликт с заместителем начальника Черкасского РТЦК. Как рассказала женщина, она решила выяснить, что работник ТЦК делает в кафе посреди рабочего дня. Об этом она начала расспрашивать у самого Гетьмана и снимала весь процесс на телефон. На видео видно, что в какой-то момент военком выбивает телефон из рук женщины.

По словам Босой-Иваненко, этот случай спровоцировал у нее ухудшение самочувствия. У женщины были угроза выкидыша и сильные головные боли.

"Это ненормально, когда двухметровый мужчина, работник государственных органов нападает на невооруженную женщину. Я уже молчу, что я беременна и жена военнослужащего", – рассказала смелянка журналистам.

После инцидента она вызвала полицию, а правоохранители – "скорую".

После первичного осмотра Босую-Иваненко госпитализировали в местную райбольницу. Женщина написала на Гетьмана заявление в полицию.

Сотрудник ТЦК рассказал журналистам свою версию событий:

"Мне стало немного плохо, я взял стаканчик и решил присесть, потому что лечился от давления и я присел, чтобы перевести дыхание. Неизвестный человек в черных очках подбежал ко мне, начал снимать: "Почему начальник ТЦК не на рабочем месте".

Далее, добавил мужчина, хотел закрыть камеру телефона, чтобы не попасть в кадр.

"Понимаете, переживая за свою семью, не зная, куда эта съемка ведется, может быть, это для агрессора", — объяснил Гетьман.

В тот день он не был при исполнении обязанностей, ведь накануне попал в больницу. В день конфликта мужчина ехал домой переодеться.

"Скажем так, как мужчина, я хотел бы, возможно, извиниться. Возможно, со своей стороны она видит, что я не корректно себя вел. А узнав, что она беременна, очень переживал за ребенка, потому что это же будущее наше. Переживаю, чтобы все было хорошо с ребенком", – рассказал работник ТЦК.

На Черкасчине произошел инцидент между беременной и работником ТЦК

Гетьман также рассказал, что был вызван на допрос, пообщался со следователями и дал объяснения.

"Сейчас следователями открыто уголовное производство по части первой ст. 296 Уголовного кодекса — "Хулиганство". В рамках производства проводятся необходимые следственные действия", — сообщила спикер полиции Черкасской области Зоя Вовк.

Босая-Иваненко отметила, что будет добиваться переквалификации дела на более тяжелое — "Умышленное нападение".

"Я хочу, чтобы в ТЦК работали прошедшие фронт люди, которые были в самом аду и такие люди не нападают на женщин", – объяснила жительница Смелы.

В свою очередь Гетьман сказал:

"Время рассудит нас и рассказывать, где я был и с кем я был — это знают те люди, с кем я был, побратимы, с которыми я был".

К слову, недавно на Закарпатье разъяренные женщины набросились на работника ТЦК и пытались перевернуть его автомобиль.

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