В Смеле водитель сбила 3-летнего ребенка: шокирующее видео взбудоражило соцсети

Некоторые комментаторы обвиняют в этой ситуации мать, которая не следила за вторым ребенком во время перехода дороги.

В городе Смела Черкасской области на пешеходном переходе водитель автомобиля Renault совершила ДТП, сбив с ног 3-летнего мальчика, и скрылась с места происшествия. К счастью, ребенок не получил значительные телесные повреждения, а виновницу аварии уже установила полиция.

Опубликованное в соцсети видео этого инцидента взбудоражило комментаторов.

Как видно на опубликованных кадрах, мать с двумя детьми возвращалась с детской площадки в центральной части города и остановилась перед пешеходным переходом.

Одного малыша она везла в коляске, другой ребенок стоял от нее немного поодаль. Очевидно, мальчик решил проявить самостоятельность и вышел на пешеходный переход в стороне от матери с коляской.

Когда женщина заметила автомобиль, на большой скорости приближавшийся к переходу, она попыталась схватить сына за руку, но он побежал от нее на противоположную сторону улицы и чуть не попал под колеса.

К счастью, столкновение, допущенное водителем с малолетним пешеходом, не привело к серьезным травмам — мальчик ударился в бок машины и упал на асфальт.

На место происшествия прибежали очевидцы ДТП, после чего водитель быстро поехала дальше.

Некоторые комментаторы в соцсети обвиняют в этой ситуации мать, которая не следила за вторым ребенком во время перехода дороги. Другие указывают на то, что водитель даже не пыталась сбавить скорость перед пешеходным переходом.

Как сообщили в полиции, медики осмотрели 3-летнего мальчика, его жизни и здоровью ничего не угрожало. Между тем полицейские приняли розыскные меры и установили 30-летнюю местную жительницу, управлявшую транспортным средством.

“На нарушительницу составили протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение участниками дорожного движения правил дорожного движения) и 122-4 КУоАП (оставление водителями транспортных средств, другими участниками дорожного движения в нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия, к которому они причастны)”, — сообщили в полиции.

Нарушительнице грозит штраф в размере 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до двух лет, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток. Материалы дела уже направили в суд.

Напомним, недавно в Тернополе водитель на пешеходном переходе насмерть сбила ребенка на велосипеде. 13-летнего парня в тяжелом состоянии доставили в больницу, но он скончался.

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