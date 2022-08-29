В смертельное ДТП на Прикарпатье попали рейсовый автобус и легковых: есть погибший и 16 пострадавших

В автобусе находились 22 человека, 16 госпитализировали, 6 из них — дети. Мужчина с легковушки — не выжил.

В воскресенье, 28 августа, в селе Назавизов Надворнянского района Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. В аварии столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, в результате чего погиб мужчина, еще 16 пострадавших из автобуса госпитализировали.

Как сообщили в ГСЧС области, сообщения о ДТП спасатели получили в 19:19 ч.

"Произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля. В легковом автомобиле был обнаружен мужчина без признаков жизни", — проинформировали чрезвычайники.

16 пострадавших из автобуса было доставлено в лечебное учреждение, из них шестеро — дети. Всего в автобусе находились 22 человека.

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