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В смертельном ДТП на Закарпатье погибли двое детей и 25-летний водитель: фото

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В смертельном ДТП на Закарпатье погибли двое детей и 25-летний водитель: фото

Фото: Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

От полученных травм три человека погибли на месте происшествия.

Сегодня, 24 августа, в селе Ганичи в Тячевском районе Закарпатской области в ДТП погибли 25-летний водитель Volkswagen Passat и два его пассажира — 7-летний мальчик и 17-летняя девушка. Сообщения об аварии правоохранители получили около 4:00 ч.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

Как выяснили сотрудники полиции, двигаясь по улице Народной, 25-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, местный житель, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате автомобиль столкнулся с деревом и опрокинулся на крышу.

© Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области
Фото: Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Кроме водителя, в салоне автомобиля находились еще трое пассажиров: 7-летний мальчик и две 17-летние девушки, тоже жители села Ганичи. От полученных травм водитель автомобиля, 7-летний ребенок и одна из девушек погибли на месте происшествия.

© Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области
Фото: Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек).

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