В смертельной аварии в Черкасской области погибли работники ТЦК и гражданский: детали

Авария в Черкасской области. / © Национальная полиция Черкасской области

В Черкасской области накануне, 30 апреля, впроизошла смертельная авария, в которой погибли два работника ТЦК и гражданский.

Об этом сообщили в пресс-службе Черкасского областного ТЦК.

ДТП произошло в районе населенного пункта Княжа Звенигородского района произошло ДТП.

«В результате аварии погиб гражданский и двое военнослужащих Звенигородского РТЦК и СП. Еще один военнослужащий и гражданский доставлены каретой скорой помощи в медицинское учреждение с разными степенями травм», — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают подробности аварии.

Инциденты с ТЦК — последние новости

Вечером 30 апреля в Белой Церкви Киевской области возле ТЦК раздался взрыв. По данным полиции, 68-летний местный житель взорвал у помещения военкомата гранату РГД 5. Его уже задержали. По данным правоохранителей, мотивы совершения подрыва гранаты устанавливаются, дело будет расследовать СБУ.

В Ровенской области 29 апреля 48-летний мужчина открыл огонь по ТЦК и полиции. В селе Верба он устроил стрельбу из автомата по группе оповещения во время проверки документов. Два человека получили ранения. Стрельца задержали.

В Кривом Роге 22 апреля в помещении ТЦК скончался мобилизованный. Этот мужчина находился с 2025 года в розыске как нарушитель военного учета и был доставлен в ТЦК полицией. Предварительно причиной смерти является сердечная недостаточность.

