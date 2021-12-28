В смертельной аварии в Ивано-Франковской области погибли два человека: фото

В смертельной аварии в Ивано-Франковской области погибли два человека: фото

В ДТП погибли два человека, находившиеся в автомобиле Ford.

Сегодня утром, 28 декабря, в ДТП в городе Снятын Коломыйского района Ивано-Франковской области погибли два человека, еще доих госпитализировали. Сообщения об аварии спасатели получили в 06:20.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Ивано-Франковской области.

В ДТП столкнулись два легковых автомобиля Ford и Mercedes.

"Прибыв к месту вызова, работники Службы спасения провели мероприятия по деблокированию с помощью специального инструмента, одного пострадавшего из автомобиля Mercedes, который в дальнейшем был передан работникам экстренной медицинской помощи ", — говорится в сообщении.

Еще один пострадавший до прибытия спасателей был госпитализирован в лечебное учреждение.

Чрезвычайщикам пришлось деблокировать двух погибших из автомобиля Ford.

"Также спасатели отсоединили клеммы аккумуляторных батарей с целью предотвращения возгорания", — отметили в ГСЧС.

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