В смертельной аварии в Ивано-Франковской области погибли два человека: фото

В ДТП погибли два человека, находившиеся в автомобиле Ford.
Сегодня утром, 28 декабря, в ДТП в городе Снятын Коломыйского района Ивано-Франковской области погибли два человека, еще доих госпитализировали. Сообщения об аварии спасатели получили в 06:20.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Ивано-Франковской области.
В ДТП столкнулись два легковых автомобиля Ford и Mercedes.
"Прибыв к месту вызова, работники Службы спасения провели мероприятия по деблокированию с помощью специального инструмента, одного пострадавшего из автомобиля Mercedes, который в дальнейшем был передан работникам экстренной медицинской помощи ", — говорится в сообщении.
Еще один пострадавший до прибытия спасателей был госпитализирован в лечебное учреждение.
Чрезвычайщикам пришлось деблокировать двух погибших из автомобиля Ford.
"Также спасатели отсоединили клеммы аккумуляторных батарей с целью предотвращения возгорания", — отметили в ГСЧС.
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