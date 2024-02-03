В смертельной аварии в Ровенской области погибли многодетные родители: осиротели 13 детей

В смертельном ДТП с микроавтобусом и грузовиком, который произошел 2 февраля территории Березновской общины Ровенской области, погибли четыре человека. Они были многодетными родителями.

Об этом сообщил руководитель Ровенской ОВА Александр Коваль.



"Без родителей и матерей остались дети из двух семей этой общины. В одной из семей родителей потеряли восемь несовершеннолетних детей, в другой — пятеро. Сейчас все несовершеннолетние находятся с родственниками", — подчеркнул глава области.

По его словам, служба по делам детей следит за ситуацией.

По данным следствия, 50-летний водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. На месте ДТП погибли водитель микроавтобуса и две пассажирки, которым было 47 и 43 года, а 44-летний мужчина скончался в больнице.

Напомним, накануне жуткое ДТП произошло в Ровенской области. На автодороге вблизи села Михалин Березновского района столкнулись грузовик "DAF" и "Mercedes-Benz Vito". Сначала сообщалось о трех погибших.

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