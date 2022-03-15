В СНБО напомнили основные правила, спасающие жизнь во время ракетных ударов и бомбардировок: инфографика

В СНБО напомнили основные правила, спасающие жизнь во время ракетных ударов и бомбардировок: инфографика

Если нет возможности добежать до укрытия, горожанам советуют оставаться у сопротивляющихся стен – они выдержат.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напоминает основные правила, которые спасают жизнь во время ракетных ударов и бомбардировок врагом украинских городов.

Правило "двух стен"

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От опасности вас должно отделять по меньшей мере две стены, потому что одна вероятно разрушится от удара, а другая возьмет на себя обломки стены, оконного стекла и т.д. Поэтому прятаться безопасно в месте, расположенном за второй от фасада опорной стеной. Обычно это тамбур, коридор или прихожая. Даже если вам кажется, что дом неустойчивый, подвала нет, а в хранилище нет места, оставайтесь у опроных стен – они выдержат.

Правило "двух выходов"

Вы должны четко знать, что для укрытия есть по меньшей мере два выхода. Поэтому подвал или гараж с одним выходом – это ловушка. Единственный выход может завалить обломками дома или при пожаре он может быть заблокирован. Однако современные подземные паркинги и подвалы в большинстве домов спроектированы безопасно. Кроме нескольких выходов, они оснащены датчиками дыма и в них предусмотрены системы пожаротушения.

СНБО

Напомним, в Киеве из-за активных обстрелов жилых кварталов изменили график комендантского часа. Начиная с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта в Киеве вводится комендантский час.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян-мужчин возвращаться в город, чтобы защищать столицу от российских оккупантов. Он подчеркнул, что сегодня важны усилия каждого.