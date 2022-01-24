В СНБО назвали точное количество войск РФ у украинских границ

Кроме основного количества российских войск, у границ с Украиной скопилось около 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на 24 января вблизи границ Украины находятся около 109 тысяч российских военных.

Об этом он сообщил 24 января на брифинге по итогам заседания СНБО.

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Он подчеркнул, что кроме 100-тысячной российской армии, у границ с Украиной скопилось около 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих.

"Мы видим 109 тысяч военных и 10-11 тысяч так называемого сопровождения. Если это для наших партнеров большое увеличение, для нас – это не новость. Увеличение на 2-3 тыс. для нас – это не критично. Мы все отслеживаем. Даже о тех военных, которые будут на территории Беларуси в феврале на учебе, мы будем знать (количество войск – ред.)”, – заявил он.

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Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что нет никаких оснований для утверждений о возможности полномасштабного наступления на нашу территорию вооруженных сил Российской Федерации.

В то же время командующий ООС в интервью The Times выразил мнение, что Россия может напасть на Украину в феврале – когда завершатся зимние Олимпийские игры в Пекине.

Между тем в Минобороны сообщили, что украинская армия уже увеличена на 11 тысяч человек. По словам министра обороны Алексея Резникова, также уже сформировано командование сил терробороны, 4 региональных управления теробороны и соответствующее количество батальонов.

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