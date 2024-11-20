В СНБО обратились к украинцам на фоне информации о возможном обстреле: "Вы знаете, что делать"

Россияне готовились к обстрелам в холодное время года – это их тактика.

Армия РФ накапливала ракеты, готовила авиацию и флот. Ставка делается на крылатые ракеты и баллистику, а также дроны для истощения ПВО. Эти планы не являются неожиданными, они известны и о них предупреждали.

Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Что нужно делать украинцам

Как подчеркнул Коваленко, широкомасштабное вторжение России в Украину длится почти три года. Мы знаем о наличии у государства-агрессора разных типов ракет и планов по обстрелам Украины, в частности, критической инфраструктуры. Информационно враг также пытается качать панические настроения на фоне закрытия посольств.

"Украинцы уже понимают ситуацию: нужно спланировать свое время и подготовить для себя безопасные места на случай тревоги, просчитать маршрут и время, за которое до этих безопасных мест можно добраться. Также важно следить за официальными сообщениями, в частности, Воздушных Сил", – отметили в ведомстве.

Впрочем, сеять панику не нужно. В СНБО еще раз подчеркнули: Россия готовилась к обстрелам и это часть войны.

"Планы россиян известны Силам обороны. Противодействие есть и будет", – уверяет Андрей Коваленко.

Напомним, в СНБО прокомментировали предупреждение посольства США о возможном обстреле Украины. Для удара в РФ все готово.

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