В СНБО объяснили, чего Путин хотел добиться ударом межконтинентальной баллистической ракетой

Путин пытался повысить ставки межконтинентальной ракеты, в том числе перед Западом. В свою очередь разные военкоры РФ начали кричать о "капитуляции Украины". Этого не произойдет.

Об этом написал глава ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Никакой капитуляции не будет

Как подчеркнул Коваленко, никакой капитуляции не будет. Повысить ставки тоже не удалось.

"Стратегия "мир через силу" продолжает работать. Россия все больше выглядит неадекватнее КНДР и приближает тот момент, когда их токсичность для других будет превосходить выгоду использования РФ в качестве сырьевого придатка", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, утром 21 ноября российские кафиры впервые ударили межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж" по Украине. Это произошло во время атаки на Днепр.

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