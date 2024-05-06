В СНБО объяснили намерение Путина "провести учения по тактическому ядерному оружию"

В СНБО прокомментировали заявление Минобороны РФ о том, что глава Кремля Владимира Путина поручил Генштабу ВС РФ провести учения по применению нестратегического ядерного оружия.

Об этом СНБО сообщил в Сети.

Там назвали это очередной "манипуляцией".

"Это ответ на разговоры о возможности привлечения западных войск в Украине и ядерку в Польше. Но вы заметили, с 2022 года ничего не изменилось, у них не существует больших страшилок, чем манипуляции с ядеркой", — говорится в сообщении.

В СНБО добавили, что "нужно просто переступить их и идти дальше".

Напомним, в российском ведомстве заявляют, что во время учебы будет осуществлен комплекс мер по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

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