В СНБО опровергли фейки о правилах выезда за границу для военнообязанных

В СНБО опровергли фейки о правилах выезда за границу для военнообязанных

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщили о новых правилах выезда за границу для военнообязанных мужчин и опровергали фейки по этому поводу.

Так, одним из распространяемых фейков является утверждение о том, что дальнобойщики сидят без работы, а лучше бы деньги зарабатывали.

Об этом говорится в сообщении ЦПД в Сети 26 мая.

Там объяснили, что выезжать за границу могут водители компаний, имеющих лицензии на право международных перевозок грузов и пассажиров, а также водители, перевозящие медицинские грузы, гуманитарную помощь и грузы для ВСУ.

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Фейк: футболисты уже давно убежали за границу.

Чтобы представлять Украину на соревнованиях, сроком до 30 суток могут выезжать тренеры и спортсмены, включенные в состав национальных сборных команд государства, а также спортивные судьи.

Фейк: в Польшу в поезде едут переодетые мужчины-проводники и не возвращаются.

На самом деле мужчинам-работникам транспортной инфраструктуры Украины разрешен выезд до 6 месяцев для выполнения служебных обязанностей.

"Военнообязанные, незаконно находящиеся за границей, будут привлечены к ответственности!" – отметили в ЦПД.

Напомним, накануне Кабмин внес изменения в правила пересечения госграницы и в порядок бронирования военнообязанных.

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