В СНБО опровергли разгоняемые Россией фейки относительно применения Украиной химического, биологического или ядерного оружия

В СНБО опровергли разгоняемые Россией фейки относительно применения Украиной химического, биологического или ядерного оружия

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает, что россияне продолжают проводить "информационно-психологическую операцию" о возможности применения оружия массового поражения в Украине.

Минобороны России 23 апреля заявило, что США якобы готовят провокации для обвинения российских военных в применении химического, биологического или ядерного оружия в Украине.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Телеграмме.

Так, по мнению российского военного ведомства, "наиболее вероятен вариант провокации" на химических и биологических объектах Харькова и Киева, Запорожской АЭС и хранилище радиоактивных отходов в Каменском.

В России говорят, что это подтверждают факты поставки в Украину антидотов ядовитых веществ.

" Такие информационные вбросы являются частью информационно-психологической операции рф, призванной нагнетать панические настроения среди украинцев, а также оказывать давление на мировое сообщество для снижения уровня поддержки Украины", — подчеркнули в СНБО.

Напомним, эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 22 апреля.

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