В СНБО опровергли самые распространенные фейки о спутнике за средства "народного Байрактара"

Центр противодействия дезинформации опроверг основные фейки о проекте "Народный Байрактар", на средства которого купили спутник.

Так, в ЦПД отмечают, что Украина получила и сами "Байрактары", на которые собирали средства, и спутник компания ICEYE.

Об этом ЦПИ сообщает в Телеграмме.

Фейк: Мы "скидывались" на "Байрактары", а потратили деньги на какой-то непонятный спутник!

На самом деле компания "Baykar Makina" бесплатно предоставит Украине 3 "Байрактара", а решение о покупке спутника принималось не единолично Фондом Сергея Притулы, а в несколько шагов со специалистами МО, ГУР, СБУ и лично Алексеем Резниковым.

Фейк: Сказали, что купили спутник, а на самом деле он всего-навсего в "аренде".

В ЦПД подчеркнули, что украинцы действительно приобрели один спутник, который можно будет использовать до конца его "жизни". Также компания ICEYE предоставила в пользование "созвездие" более 30 своих спутников на год.

Фейк: ВСУ и так получали снимки от наших партнеров, нашли куда "списать" деньги.

"Да, информацию со спутников партнеров ВСУ получали, но менее оперативно и только ту, что нам предоставляли. Встал вопрос актуальности и скорости данных", — отметили в Центре.

О целевом использовании средств узнайте на странице Фонда: https://prytulafoundation.org/

Напомним, украинцы за считанные дни собрали средства на четыре "народных байрактара", которые достались ВСУ совершенно бесплатно. А за оставшиеся 600 миллионов гривен благотворительный фонд Сергея Притулы приобрел спутник. Он предоставит доступ к базе данных спутниковых снимков компании Eceye более чем на год, что позволит военным планировать оперативные операции.

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