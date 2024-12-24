В СНБО отреагировали на дерзкое заявление профессора Василенко в отношении украинских женщин

Василенко неоднократно выступал со скандальными и пророссийскими заявлениями на пропагандистских медиа.

Высказывания профессора Никиты Василенко, которые касались украинских женщин, крайне возмутительны.

Об этом заявил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Он осудил подобные высказывания, а также площадку, на которой это произошло.

"Это откровенный сюр", – отметил Коваленко.

Также он добавил, что понимает негодование студентов.

В соцсетях ректор КНУ утвердил, что относительно профессора Никиты Василенко, который рассказывал о "голодных" на сексе украинках будут "приняты меры".

"Меры будут приняты. Ситуация отрицательная. Я не поддерживаю заявления профессора Василенко и осуждаю. Будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству, чтобы потом (решение — ред.) не могло быть обжаловано в суде", – говорится в сообщении.

Напомним, преподаватель Учебно-научного института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Никита Василенко снова потерял скандал. Василенко заявил, что "появление иностранных военных в Украине улучшит демографическую ситуацию", и пренебрежительно отозвался об украинских женщинах.

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