В СНБО отреагировали на предупреждение посольства США об обстреле Украины

Враг коварен, так что может ударить в любой момент.

В СНБО прокомментировали предупреждение посольства США о возможном обстреле Украины. Для удара в РФ все готово.

Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Как отметил Коваленко, россияне производили запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают производить, а также "Калибров" и баллистики.

"Для обстрелов в РФ готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также на складах. Также корабли. Ранее это уже сообщали", – акцентировал он.

Соответственно, это нужно понимать и всегда помнить, структурам продумывать меры безопасности. А людям, подчеркнул Коваленко, реагировать на тревоги.

Ранее в СНБО предупредили, что враг продолжает накапливать ракеты для нескольких массированных атак, планируя новые удары по Украине. Благодаря тщательному мониторингу и разведке Украина готова к защите.

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