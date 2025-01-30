В СНБО отреагировали на слова румынского политика о "вымышленной Украине"

Пророссийские политики, вроде румынского, начинающие рассказывать о каком-то "разделении Украины", лишь ускоряют дискуссию о необходимости разделения России. Национальные образования должны добиться успеха на территории нынешней РФ.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Ибо агрессивная империя, которая языками других предлагает "разделение мира", не имеет доверия и только усиливает мнения и голоса тех, кто считает правильным поддержать создание национальных образований на пока еще территории самой России для уменьшения мировых угроз", — отметил он.

Ранее Коваленко сказал, что у Путина ресурсы на интенсивную войну в течение 2025 года. Санкции против российской энергетики, физическое уничтожение НПЗ, прекращение покупки энергоресурсов позволит обрушить возможность РФ воевать.

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