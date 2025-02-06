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В СНБО отреагировали на так называемые мирные планы, о которых пишут СМИ

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В СНБО отреагировали на так называемые мирные планы, о которых пишут СМИ

Владимир Зеленский / Фото: ТСН.ua

Мировые СМИ продолжают спекулировать по теме переговоров.

В СНБО отреагировали на так называемые мирные планы, о которых пишут западные медиа. Любые вбросы по этому поводу сейчас не более чем выдумка или сознательная дезинформация.

На этом акцентировал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Поскольку такие вещи официально представляются исключительно на самом высоком уровне и первыми лицами. Точно не из-за ливней в медиа", — подчеркнул он.

Напомним, в Bloomberg сообщили, что США намерены представить мирный план на Мюнхенской конференции по безопасности уже на следующей неделе. Это ложная информация.

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