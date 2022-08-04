В СНБО подали обращение с требованием наложить санкции на российского букмекера 1xBet

От Совета национальной безопасности и обороны Украины потребовали наложить санкции на российского букмекера 1xBet, которому Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей 30 марта выдала лицензию на работу в Украине.

С соответствующим заявлением в СНБО обратилась общественная активистка и блогер Татьяна Локацкая, сообщила она на своей странице в Facebook.

”Есть такая многим известная российская букмекерская контора 1xBet. В самый разгар войны, 30 марта, когда наши вояки выбивали орков из-под Киева, в этом самом Киеве очень интересные люди из Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдают две лицензии этому букмекеру на работу в Украине. Поднимается шум, СМИ пишут, расследователи расследуют, петиция на сайте президента с требованием запретить русским букмекерам работать в Украине набирает 26 тысяч голосов, и… тишина”, - написала Локацкая.

По ее словам, санкции СНБО - самый эффективный способ избавиться от российской конторы на украинском игорном рынке.

”Потому что все остальные (государственные и правоохранительные органы, - ред.) будут и дальше ”чухаться”, а учитывая, сколько бабла в игроке, могут вообще и ”не заметить”. Ну, как обычно”, - отметила Локацкая.

Активистка обратилась с обращением в СНБО, в котором указала, что несмотря на громкий общественный резонанс вокруг того, что украинское государство позволяет работать и зарабатывать деньги на гражданах Украины представителям страны-агрессора и государства - спонсора терроризма, ни Служба безопасности Украины, ни Бюро экономической безопасности, ни другие правоохранительные органы никак не отреагировали на данный вопрос, а лицензии 1xBet так и не аннулированы, как не заблокированы в Украине веб-сайты данного букмекера.

”Разрешение российскому букмекеру легально собирать персональные данные украинцев и их документы, что предусмотрено законодательством для лицензированных операторов азартных игр – это преступление в условиях полномасштабной агрессии РФ против Украины. Да и в принципе любое сотрудничество с российским бизнесом и РФ в целом на уровне государства вызывает множество вопросов к тем, кто это делает”, - говорится в обращении.