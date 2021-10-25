В СНБО поддержали переход на жесткую президентскую республику в Украине: какие преимущества получит страна

Данилов объяснил, что в случае президентской республики глава государства будет отвечать за все.
В Украине по Конституции действует парламентско-президентская республика, но секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов поддерживает переход Украины на жесткую президентскую республику.
Об этом секретарь СНБО заявил в интервью РБК-Украина.
Данилов объяснил, что в Украине всенародно избирают президента, на него возлагаются надежды, но по Конституции — парламентско-президентская республика. По его мнению, по логике парламентско-президентской республики, президента нужно избирать в парламенте и "поставить точку в этом вопросе".
"Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что она идет, зачем и так далее", — заявил секретарь СНБО.
Он добавил, что парламентско-президентские республики могут существовать, но "когда есть уже устоявшаяся демократия, имеет свои корни, для этого должны пройти века".
К слову, сейчас в Украине действует парламентско-президентская республика. Это одна из смешанных форм правления, при которой президента избирает народ. Президент имеет право распустить парламент, а парламент — устранить президента в порядке импичмента.
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