В СНБО поддержали переход на жесткую президентскую республику в Украине: какие преимущества получит страна

В СНБО поддержали переход на жесткую президентскую республику в Украине: какие преимущества получит страна

Данилов объяснил, что в случае президентской республики глава государства будет отвечать за все.

В Украине по Конституции действует парламентско-президентская республика, но секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов поддерживает переход Украины на жесткую президентскую республику.

Об этом секретарь СНБО заявил в интервью РБК-Украина.

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Данилов объяснил, что в Украине всенародно избирают президента, на него возлагаются надежды, но по Конституции — парламентско-президентская республика. По его мнению, по логике парламентско-президентской республики, президента нужно избирать в парламенте и "поставить точку в этом вопросе".

"Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что она идет, зачем и так далее", — заявил секретарь СНБО.

Он добавил, что парламентско-президентские республики могут существовать, но "когда есть уже устоявшаяся демократия, имеет свои корни, для этого должны пройти века".

К слову, сейчас в Украине действует парламентско-президентская республика. Это одна из смешанных форм правления, при которой президента избирает народ. Президент имеет право распустить парламент, а парламент — устранить президента в порядке импичмента.

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