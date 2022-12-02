В СНБО прокомментировали ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

Данилов заявил, что на сегодняшний день передать храмы УПЦ (МП) в ПЦУ невозможно. Только после следствия можно запретить деятельность Московского патриархата.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не подтвердил передачу Киево-Печерской лавры в Православную церковь Украины.

Об этом секретарь СНБО сказал в эфире "Настоящее время".

"Лавра — это собственность всего народа. Я не видел, что государство дало возможность пользоваться помещениями. Кто угодно может зарегистрировать общественную организацию в любой адрес, но должно быть согласие владельца . Ни Кабмин, ни какой-либо другой таких документов не принимал", – сказал Данилов.

Комментируя информацию о запрете УПЦ (МП) на территории Украины, Данилов заявил, что на сегодняшний день передать храмы в ВЦУ невозможно. Однако если будет доказано, что сеть Московского патриархата сотрудничает со страной-агрессорой, то они будут закрыты и запрещены в Украине.

"Надо разобраться, что там происходит. В указе все прописано, что должно произойти", — добавил он.

"Свято-Успенская Киево-Печерская лавра" зарегистрирована как монастырь ПЦУ

Напомним, представитель Православной церкви Украины Евстратий Заря сообщил, что якобы "Свято-Успенская Киево-Печерская лавра " зарегистрирована как монастырь в составе ВЦУ.

Позже в Министерстве культуры и информационной политики объяснили, что регистрация Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в качестве монастыря ПЦУ касается того же монастыря, который и раньше находился в пользовании ПЦУ. Он расположен напротив территории Верхней Лавры. Согласно Единому государственному реестру, изменили название и уточнили адрес.

Церковь на службе Кремля: реально ли избавиться от УПЦ МП навсегда - "Ночная стража"

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