В СНБО рассказали, что происходит на северных границах с Россией

Война. / © из соцсетей

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Пограничная зона с агрессором Российской Федерацией остаются зоной напряжения. По состоянию на сегодняшний день бои на Сумщине-Курщине-Белгородщине проходят в пограничные.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, бои в пограничной полосе продолжаются. Кроме того, там действуют российские ВРГ и пытаются работать штурмовые группы.

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"Но и для России пограничные - это тоже зона напряжения до тех пор, пока они не прекратят войну", - подчеркнул он.

Тем временем в Харьковской области захватчики действуют на Волчанском и Купянском направлениях. Впрочем, без прорывов.

Напомним, на днях ISW сообщило, что РФ готовит наступление на Сумы и хочет получить часть области. Пока российские войска продолжают незначительное продвижение в районе границы Сумской и Курской области РФ.

Дата публикации 19:27, 11.04.25 Количество просмотров 222 Путин отдал приказ захватить 50 км! Безумная угроза для Сум?! Подробности нового наступления!