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- Украина
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В СНБО рассказали, что происходит на северных границах с Россией
Бои в пограничной полосе продолжаются.
Пограничная зона с агрессором Российской Федерацией остаются зоной напряжения. По состоянию на сегодняшний день бои на Сумщине-Курщине-Белгородщине проходят в пограничные.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
По его словам, бои в пограничной полосе продолжаются. Кроме того, там действуют российские ВРГ и пытаются работать штурмовые группы.
"Но и для России пограничные - это тоже зона напряжения до тех пор, пока они не прекратят войну", - подчеркнул он.
Тем временем в Харьковской области захватчики действуют на Волчанском и Купянском направлениях. Впрочем, без прорывов.
Напомним, на днях ISW сообщило, что РФ готовит наступление на Сумы и хочет получить часть области. Пока российские войска продолжают незначительное продвижение в районе границы Сумской и Курской области РФ.