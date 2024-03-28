В СНБО рассказали, как россияне принуждают украинцев к переговорам

Российские оккупанты применяют "пропаганды страха", чтобы запугать украинцев. В частности, они распространяют слухи о новых наступлениях и угрожают массовыми обстрелами.

Об этом рассказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Тема Мосейчук" руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Россия осуществляет так называемую "пропаганду страха". Постоянно слухи о наступлении с севера, постоянные слухи о 350 тысячах военных, которые пойдут на Харьков, заявления Соловьева об обстреле Киева, Харькова — это стратегия напугать, в том числе, украинцев", — рассказал он.

По словам эксперта, эти слухи усугубляются на фоне заявлений некоторых политиков о необходимости переговоров.

" Это попытка повысить процент внутри Украины людей, которые будут согласны под этим страхом на мир любой ценой", — пояснил Коваленко.

Напомним, эксперт рассказал о новых целях Путина.

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