В СНБО сделали тревожный прогноз по обстрелам энергетики зимой

Наш враг это ночной и коварный, поэтому нужно будет готово к любому развитию событий.

С наступлением отопительного сезона Россия может восстановить массированные удары по критической инфраструктуре. Украина готовится к обстрелам энергетики.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко на открытии выставки "Энергетика в промышленности-2024".

"С началом отопительного сезона можно ожидать массированных российских ударов по энергетике", — отметил он.

При этом украинская энергетика готова к вызовам. По словам Литвиненко, она уже продемонстрировала свою возможность реализовать инновационные решения и восстанавливаться после вражеских атак.

"Вопреки всему, намерения врага уничтожить экономику Украины не достигают цели", — констатировал секретарь СНБО.

Напомним, летом 2024 года украинцы выживают в условиях дефицита электроэнергии, возникших вследствие массированных ракетных ударов ВС РФ. Они приспосабливаются к жаре, которая достигает +40. Зимой все может быть посложнее.

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