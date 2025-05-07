Война России против Украины

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Россия каждую ночь атакует гражданских украинцев КАБами, дронами и ракетами. Украина защищается и выбивает российский ВПК, чтобы уменьшить количество этих атак.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Он призвал коллективный Запад и всех партнеров наконец осознать, что именно РФ не хочет прекращать войну.

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«Все должны четко понимать на Западе и Глобальном Юге — если Россия прекратит войну, этой войны не будет. А Россия не хочет прекращать огонь», — отметил он.

Россиянам достаточно принять решение о прекращении огня и выводе войск из Украины. В то же время мы видим активизацию врага на фронте и усиление обстрелов мирных украинцев. Это говорит о том, что Путин не намерен отказываться от поставленных целей.

Напомним, Келлог акцентировал, что Украина согласилась, что нужно немедленное всеобъемлющее перемирие на земле, в море и в небе на 30 дней, которое может быть продлено, но российский президент Владимир Путин является существенным препятствием для мира, потому что не принимает предложение.