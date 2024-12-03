В СНБО сказали, есть ли у врага силы для наступления на Запорожье

В разговорах о Запорожском направлении и подготовке действий врага на нем важно не путать Запорожскую область и Запорожье. Враг действительно готовится к определенным действиям в Запорожской области, к которым готовы Силы обороны.

Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Но сил для наступления на сам город Запорожье у врага сейчас недостаточно. Это совсем другой масштаб по ресурсам и живой силе, чем у врага сейчас есть. К сожалению, я вижу, что некоторые эксперты в соцсетях грешат и постоянно говорят о Запорожье, еще и искажают слова других военных. Желательно этого не делать. Коваленко.

Ранее говорилось, что на Запорожском и Херсонском направлениях российские захватчики решают для себя сразу две стратегические задачи. Также враг развернул ИПСО о якобы форсировании Днепра.

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