В СНБО сказали, есть ли угроза для Украины от перебрасывания российских войск из Сирии

Российские войска из Сирии могут отправить в Украину. Но серьезно на ситуацию на фронте это не повлияет.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По состоянию на лето 2024 года в Сирии находилось около 6000-7500 российских военных, включая представителей ПВ

"Соответственно, даже в случае перебрасывания всех этих военных в РФ с последующей отправкой на войну против Украины это существенно не повлияет на ситуацию на фронте, учитывая достаточно высокие ежедневные потери армии РФ в штурмовых действиях. Более того, часть из этих воинов может быть переброшена в Африку", — объяснил Коваленко.

Как сообщалось ранее, Россия обратилась в Турцию с запросом о помощи в выводе своего военного контингента из Сирии. Она намерена оставить силы только на военно-морской базе в Тартусе и авиабазе Хмейми. Впрочем, для всех остальных войск Москва ищет поддержки Анкары в организации безопасного процесса.

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